Лукашенко надеется, что 2020 год больше не повторится

https://static.news.ru/photo/b43dba46-50de-11eb-a8db-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский лидер посетил в Рождество храм Воздвижения Креста Господня, где в обращении к народу выразил надежду о том, чтобы ушедший год в республике больше не повторился.

Рождество — тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь. Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором, — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Однако президент республики уверен, что белорусам такой год был необходим для того, чтобы они «поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим».

Этот год стал для Лукашенко и всей страны действительно непростым и пандемия коронавируса оказалась не единственным испытанием. 9 августа в республике прошли президентские выборы. В них участвовали бессменный руководитель страны Александр Лукашенко (он набрал больше 80% голосов) и домохозяйка Светлана Тихановская (около 10%).

После обнародования результатов в стране начались акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что выборы были нечестными и Лукашенко на самом деле не одержал победу. В первые дни акции протеста жёстко подавлялись силовиками. Число задержанных на акциях протеста с самого их начала составило более 33 тысяч человек, силовики возбудили более 900 уголовных дел.

Ранее патриарх Кирилл призвал власти Белоруссии решить все свои вопросы, передавал NEWS.ru.