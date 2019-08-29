https://static.news.ru/photo/d490ef58-ca8d-11e9-9064-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приступил к сбору арбузов сразу после завершения переговоров с советником президента Соединённых Штатов Джоном Болтоном.

Глава государства уехал из Дворца независимости, в котором проходило мероприятие, на свой приусадебный участок, передаёт БелТА . Белорусский лидер занимается сбором урожая в августе по традиции вместе со своей командой.

Ранее News.ru писал, что Лукашенко на встрече с Болтоном передал подарки своему коллеге из США Дональду Трампу и его семье. Глава государства получил от него кортик. Жене Трампа Мелании достались льняные салфетки и скатерть.