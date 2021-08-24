Лукашенко начал переживать из-за отъезда белорусской молодёжи за границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Республиканском педагогическом совете, заявил, что его настораживает тенденция отъезда за границу молодёжи, получившей образование в республике. Слова белорусского лидера опубликованы на его официальном сайте.

Лукашенко признался, что его очень беспокоит эта тенденция.

Ведь те, кто уезжает, отрываются — это самое страшное — от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на Родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит, — сказал президент.

Он добавил, что белорусские педагоги выпускают из школ перспективных студентов и готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за границей. Однако Лукашенко посоветовал преподавателям устранить пробелы в воспитательной функции образовательных учреждений.

Ранее Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии. По его мнению, она остаётся непростой, хотя и стабилизировалась. Он добавил, что закулисная война Запада против Минска не прекратится.