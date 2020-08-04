Лукашенко: на выборах никто не собирается «красть голоса»

https://static.news.ru/photo/8e896204-d63c-11ea-93c0-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал обещание провести честные выборы и исключить любую возможность фальсификаций и подтасовок. Об этом он сказал в своём послании к народу и парламенту.

Красть голоса никто не собирается, — заверил Лукашенко.

Действующий президент также отметил, что примет любое решение избирателей. Трансляция обращения белорусского лидера была доступна в YouTube .

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, однако эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовыми протестными митингами против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Ранее белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого ЦИК страны не допустила к выборам, рассказал о своих планах. Мужчина уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания. По словам его супруги Вероники, его предупредили о возможном аресте. Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». Он отметил, что теперь его основная цель — показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».

Кроме того, во время этой президентской кампании ухудшились и отношения Москвы и Минска. Это произошло после задержания 33 россиян, которые, как считают белорусские спецслужбы, являются наёмниками из ЧВК Вагнера. Власти страны считают, что они прибыли в республику для дестабилизации обстановки перед выборами.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко, задержав российских наёмников, попытался переключить общественное внимание на внешнюю угрозу, но эффект вышел обратный: поддержка главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской лишь растёт — как и вероятность того, что власти просто снимут её кандидатуру.