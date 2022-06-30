Лукашенко: Москве и Минску хватит сил для мирного снабжения Калининграда Лукашенко: Москве и Минску хватит сил, чтобы снабжать Калининград без войн и напряжения

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Александр Лукашенко

У Минска и Москвы достаточно сил и средств для мирной доставки грузов в Калининград, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, которые приводит агентство БелТА, этот вопрос обсуждался в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

У нас с Россией достаточно сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград без всяких войн и напряжений. Мы с [президентом России Владимиром] Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы, — сказал Лукашенко.

29 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о возобновлении в течение нескольких дней транзита российских грузов в Калининград через территорию Литвы. По его данным, сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. О том, что Еврокомиссия может в ближайшее время обнародовать принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию Литвы, сообщил и президент республики Гитанас Науседа, уточнив, что ситуация должна решаться в первую очередь «между ЕК и Россией».