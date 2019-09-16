https://static.news.ru/photo/f4fc4c5a-d871-11e9-af8a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый манёвр в нефтяной сфере.

Об этом он сказал в ходе встречи с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько. По его словам, он многократно обсуждал это со своим российским коллегой Владимиром Путиным, утверждал программу действий по этому вопросу. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия должна сама строить свою политику в этой сфере, «со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи, — передаёт его слова БелТА .

Ранее News.ru писал о том, что развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Москвой является безусловным приоритетом внешней политики Белоруссии, заявил лидер страны Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.