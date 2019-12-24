https://static.news.ru/photo/9db255f4-265d-11ea-a09e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает неправильным своим решением вводить мораторий на смертную казнь. Об этом сообщает «Интерфакс».

Моратория не будет, потому что не имею права его вводить. Это решение приняли на референдуме, поэтому только так можно и отменить его. Я считаю, что смертная казнь, как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом, — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер напомнил, как во второй половине 90-х спецназ по его приказам разбирался с бандами, похищавшими дорогие автомобили и убивавшими их владельцев.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести референдум об отмене моратория на смертную казнь. По его словам, фракция подготовила законопроект о возвращении этой меры.