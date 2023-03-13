Лукашенко: многовекторность с восточным уклоном Это шаг по формированию альтернативных центров миропорядка

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси во время церемонии официальной встречи

Александр Лукашенко прибыл в Иран для плодотворных переговоров с президентом Ибрахимом Раиси. Иным словами, пока у нас только ленивый политолог не описывает перспективы нашего, российского поворота на Восток, закрывая уже даже не дверь, а классическое окно в Европу, Александр Григорьевич активно стремится действовать в той же внешнеполитической парадигме.

Причем свой полет в район Персидского залива он предварил важным юридическим демаршем: Светлана Тихановская, из которой на Западе все еще пытаются лепить белорусского лидера в изгнании, заочно была осуждена за антигосударственную деятельность на пятнадцать лет. А заодно служивому сословию в Белоруссии отныне грозит смертная казнь за госизмену. Такие решения были расценены, как окончательное сжигание Батькой мостов, ведущих к западу от Бреста. И таким образом, осуществляемый Минском свой поворот на Восток получил дополнительное смысловое оформление.

Примечательно, что Александр Григорьевич прилетел в Тегеран вскоре после своего визита в Пекин, где он был благосклонно принят председателем Си. Китай же, как хорошо известно, имеет немалое влияние на своих иранских партнеров. И даже свежее соглашение между иранцами и саудовцами о возобновлении дипломатических отношений было подписано в Пекине. И такая активность китайцев все чаще расценивается в качестве доказательства формирования под их эгидой многомерного союза с участием России, Ирана, Белоруссии и даже монархий Персидского залива.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко и Ибрахим Раиси

Тем более, что те же иранцы официально присоединившись к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), окончательно похоронили разговоры о своей тотальной санкционной изоляции. А теперь заявку на вступление в ШОС подала и Белоруссия. Утверждают, что интерес к этой в чем-то альтернативной организации проявляют Египет, саудовцы и катарцы. Так что белорусский президент прилетел в страну, которая двигается в одном с Белоруссией смысловом направлении. Но, видимо, Лукашенко в Иране интересуют далеко не только вопросы общих международных институтов.

Конечно, Лукашенко надеется и на китайские инвестиции, и на приход ряда тамошних предприятий со своей отверточной сборкой. Но, думается, в неменьшей степени его интересует опыт Ирана, который, несмотря на многолетние западные санкции и сопутствующие такой ситуации неизбежные трудности, сумел добиться немалых успехов в развитии собственных технологий. Недаром и Россия развивает с Тегераном военно-техническое сотрудничество, а некие захваченные на Украине образцы натовских вооружений отправлены, как утверждают, для ознакомления иранским инженерам.

Но, в целом, для белорусского президента его собственный поворот на Восток, как это не парадоксально звучит, означает активное возвращение к его любимой политике многовекторности. Но без апелляции к коллективному Западу. Лукашенко и прежде, в мирное время, давал ненавязчиво понять Москве, что недополученное в России он компенсирует развитием связей с Китаем. А теперь явно в той же в повестке и особые отношения с Ираном. Хотя нефть все равно и проще, и дешевле сухопутной Белоруссии получать из России.

И, тем не менее, последние визиты Лукашенко равно, как и ожидаемый приезд в Россию Си Цзиньпина, это шаги по формированию альтернативных центров миропорядка.