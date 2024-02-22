Лукашенко меняет власть в Белоруссии: что это значит для России, кто сбежал

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

25 февраля в Белоруссии пройдет Единый день голосования. Гражданам предстоит выбрать депутатов нижней палаты парламента и региональных законодателей. В избирательной кампании принимают участие представители четырех политических партий. В чем особенность нынешних выборов в Белоруссии и почему их считают судьбоносными — в материале NEWS.ru.

Кто участвует в выборах в Белоруссии в 2024 году

Единый день голосования состоится в Белоруссии впервые. По его итогам будут избраны 110 депутатов палаты представителей Национального собрания и порядка 12,5 тысячи местных парламентариев. Регистрация кандидатов закончилась в конце января. Палата представителей будет сформирована только из депутатов, избранных по одномандатным округам.

Год назад президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О совершенствовании подходов к созданию и деятельности политических партий». Согласно документу, им нужно иметь представительства в 2/3 районов каждой белорусской области. В итоге перерегистрацию удалось пройти лишь четырем партиям из 15: «Белой Руси», Коммунистической партии Беларуси (КПБ), Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) и Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ).

Фото: Александр Хитров/БелТА/ТАСС

Как связаны выборы и ДРГ Украины

Это первая избирательная кампания в Белоруссии после начала российской спецоперации на Украине. Незадолго до дня голосования, 16 февраля, Лукашенко рассказал о задержании диверсантов на западе страны: среди них оказались белорусы и несколько украинских граждан. По словам президента, попытки проникновения в республику происходят «практически два-три раза в неделю».

В четверг, 22 февраля, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Вооруженные силы Украины стянули к границе с Белоруссией 112 тысяч солдат, хотя обычно для ее охраны привлекаются около 17 тысяч.

По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, Украина может отправить в республику новые диверсионные группы. В беседе с NEWS.ru он допустил, что на территории Белоруссии могут находиться «спящие» ячейки экстремистов.

Можно ли назвать «Белую Русь» партией власти

Самой молодой партией в стране, прошедшей перерегистрацию, стала «Белая Русь» (БР). Она была создана на основе одноименного республиканского общественного объединения в марте 2023 года. В нее входят около 24 тысяч депутатов. Говоря о партии «Белая Русь», политолог Алексей Дзермант процитировал слова Лукашенко о том, что партии власти в Белоруссии не будет.

«В БР входят чиновники и вообще те, кто как-то связан с госаппаратом, бюджетники. Они сами хотят быть „партией власти“, потому что это вопрос популярности в обществе. Но им еще надо себя проявить — нынешние выборы становятся для них, как и для других партий, экзаменом», — считает эксперт NEWS.ru.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Участники учредительного съезда партии «Белая Русь» в Минске

Что известно о белорусских коммунистах и республиканцах

Коммунистическая партия Беларуси (КПБ) насчитывает 6 тыс. членов и позиционирует себя как наследницу компартии Белорусской ССР. На сегодняшний день шесть депутатов от нее входят в белорусский парламент.

Белорусские коммунисты называют своей «стратегической целью» построение социализма. Помимо прочего, КПБ выступает за «укрепление позитивных интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР» и хочет не допустить «капитализацию страны».

В 2023 году партия «Справедливый мир» не прошла перерегистрацию. Именно ее представители считались последователями советской компартии.

«До 2009 года партия „Справедливый мир“ называлась Партией коммунистов Белорусской (ПКБ). Советская КПБ была запрещена в республике с 1991 по 1993 год. В 1993-м ее остатки влились в нашу ПКБ. Когда у нас в 1996-м был конфликт с президентом, остатки КПБ вышли и воссоздали свою партию», — объяснил NEWS.ru один из экс-лидеров «Справедливого мира» Александр Опарин.

Фото: Сергей Лескеть/РИА Новости

В выборах 2024 года также участвуют представители Республиканской партии труда и справедливости. РПТС была создана в июне 1993-го и с тех пор трижды проходила перерегистрацию. Она ориентирована на трудящихся, пенсионеров, студенчество и другие группы граждан, нуждающиеся в соцподдержке. По результатам выборов 2019 года РПТС получила шесть мест в палате представителей.

В 2018 году белорусская партия подписала соглашение о межпартийном сотрудничестве со «Справедливой Россией — За правду».

За что борются белорусские последователи Жириновского

Либерально-демократическая партия Беларуси была основана в 1994 году на базе бывшего регионального отделения ЛДПСС Владимира Жириновского. Нынешний лидер ЛДПБ депутат палаты представителей Олег Гайдукевич называет его последователей из России своими союзниками.

Либерал-демократы не скрывают, что следуют правоцентристским взглядам, помогают предпринимательству, их главная цель — сильное государство, которым управляют «не чиновники, а государственники».

«Мы за бизнес, у меня в партии очень много предпринимателей. И мы их поддерживаем. Мы выступаем за рыночный механизм, за свободные экономические идеи», — пояснил Гайдукевич NEWS.ru.

По его словам, партия работает на укрепление союза с Россией и в то же время выступает за независимость Белоруссии.

«Наша экономика ориентирована на РФ. Давайте сейчас проведем эксперимент и предложим какому-либо предпринимателю „разорвать отношения с Москвой“. Уверяю, он нас быстрее разорвет. Куда ему еще идти? В Европу? Мы видим, как там ждут сельскохозяйственную продукцию украинцев — блокируют границы. Молдова заявила, что ушла от России. И куда? В никуда! И белорусский бизнесмен все это знает», — объяснил лидер ЛДПБ.

В нынешний парламент Белоруссии входят два представителя партии. Гайдукевич считает, что на предстоящих выборах депутатские мандаты получат «несколько человек», усилив влияние ЛДПБ на законотворческую деятельность Национального собрания.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич

Почему в Белоруссии нет «правых» партий

В нынешней избирательной кампании не участвуют кандидаты от либеральной оппозиции. В народе ее представителей называют «беглыми», поскольку многие из них покинули страну после протестов 2020 года. По словам политолога Дзерманта, законодательство не позволяет прозападным депутатам, которые «получают иностранную денежную помощь», принимать участие в этих выборах.

«В России таких людей называют иноагентами, у нас их просто исключают из политической деятельности. Если человек получает иностранные деньги на общественную деятельность или функционирование СМИ, то проходит проверка с целью установить, что это за деятельность: реальная защита лиц или все-таки политика. Происходит тщательное изучение, чем на самом деле занимается человек», — объяснил политолог.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Светлана Тихановская

Почему эти выборы так важны для Белоруссии

Как считает Дзермант, общество понимает значимость нынешних выборов. После них сформируют Совет Республики Национального собрания. Весной 2024 года начнет работу Всебелорусское национальное собрание (ВНС), куда войдут 1200 человек: депутаты парламента, выдвиженцы местных советов и представители общественных организаций.

«Через год пройдут президентские выборы. Таким образом, обновится вся система государственного управления. Все слои общества будут представлены в ВНС. И весь этот серьезный процесс начинается с нынешних выборов в палату представителей», — заключил белорусский политолог.

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