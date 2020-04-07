Лукашенко: коронавирус опасен для пьющих и курящих

https://static.news.ru/photo/4bf1a66a-790b-11ea-954c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об опасности коронавируса. По его словам, COVID-19 «находит» тех, кто пьёт алкоголь и курит.

Он напомнил, что раньше советовал гражданам заниматься спортом и бросать вредные привычки, однако тогда «все посмеялись».

Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам своё здоровье, и в этом тоже наша проблема <...>, сегодня мы убеждаемся, что этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня — курит, — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко отказался вводить в стране жёсткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса и посоветовал властям лучше подумать над решением экономических вопросов.

По его словам, сосредоточиться необходимо на решении проблем сельского хозяйства и на предстоящей посевной кампании. Президент добавил, что сейчас многие мировые лидеры заговорили о нехватке продуктов питания и даже голоде после окончания эпидемии коронавируса. Поэтому в Белоруссии приоритетной задачей должна стать продовольственная безопасность.