Лукашенко: коронавирус — хороший урок для наркоманов и «курцов»

https://static.news.ru/photo/d4ed8d9c-7fde-11ea-ab3e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что пандемия коронавируса «хорошим уроком» для «курцов» и лиц, употребляющих наркотики.

Об этом сообщает агентство БелТА. По словам Лукашенко, это видно по тяжёлым заболеваниям пневмонией, отягощённой коронавирусом.

Для наркоманов и курцов это хороший урок, — сказал на совещании.

Лукашенко также отметил, что коронавирус — повод подумать о том, как организовывать жизнь после пандемии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил сограждан прекратить «чесночно-имбирный психоз», вызванный распространением коронавируса, и призвал питаться традиционной для страны пищей. На фоне пандемии в республике выросли цены на лимоны, чеснок и имбирь из-за повышенного на них спроса.