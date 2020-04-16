Лукашенко: коронавирус — хороший урок для наркоманов и «курцов»

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что пандемия коронавируса «хорошим уроком» для «курцов» и лиц, употребляющих наркотики.
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Для наркоманов и курцов это хороший урок, — сказал на совещании.
Лукашенко также отметил, что коронавирус — повод подумать о том, как организовывать жизнь после пандемии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил сограждан прекратить «чесночно-имбирный психоз», вызванный распространением коронавируса, и призвал питаться традиционной для страны пищей. На фоне пандемии в республике выросли цены на лимоны, чеснок и имбирь из-за повышенного на них спроса.
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