Лукашенко: коронавирус был создан с целью развалить Китай

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Коронавирус с большой долей вероятности был создан искусственным образом с целью развалить все страны мира, особенно Китай, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что на сегодняшний день 90% людей уверены в рукотворном происхождении COVID-19, передает БелТА.

Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией или же естественная? Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства, — считает Лукашенко.

По его мнению, эпидемия могла быть выгодна странам, печатающим деньги. Президент Белоруссии уточнил, что речь идет о Соединенных Штатах и членах Евросоюза, которые «разбрасывали „вертолетные“ деньги, доллары, евро».

Ранее российский вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru заявлял, что версия об искусственном происхождении коронавируса несерьезна, а доказательства, которые приводятся в ее пользу, неубедительны. По словам ученого, если бы COVID-19 был результатом генетической инженерии, при которой один вирус встраивается в другой, это было бы заметно. Однако в данном случае нет признаков того, что это рукотворная работа.

Альтштейн добавил, что специалисты лаборатории в Ухани давно занимались изучением коронавирусов летучих мышей и «могли прихватить, конечно, какой-то вариант вируса». Кто-то из них мог заразиться, и таким образом COVID-19 вышел за пределы лаборатории.