https://static.news.ru/photo/90c5d970-52b3-11e9-8c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поменял состав Совета безопасности страны. Государственным секретарём остался Станислав Зась.

Из состава межведомственного совещания были исключены глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич и депутат парламента Олег Белоконев, следует из указа главы государства, опубликованного на Национальном правовом портале.

Их места заняли новый глава администрации белорусского лидера Игорь Сергеенко и руководитель МВД Юрий Караев.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко рассказал об ожидаемой цене на российский газ в будущем году. По его словам, стоимость нефти планируется определить в течение двух дней, а газа — двух-трёх дней. Белорусский лидер уточнил, что конкретные цифры будут известны после встречи в «Газпроме», которая состоится 24 декабря.