Подарков не будет: Лукашенко исключил вариант поглощения Белоруссии РФ

https://static.news.ru/photo/6af96c12-a512-11eb-9540-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: vk.com/lukashenkogov

Рассуждения о возможном поглощении Белоруссии Россией не имеют под собой никаких оснований, и на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным этот вопрос не обсуждался. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

Даже речи об этом не шло. И сегодня им (противникам власти. — NEWS.ru) хочется нас толкнуть на этот путь. Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно, — цитирует агентство белорусского президента.

Лукашенко отметил, что такое развитие событий не выгодно ни Минску, ни Москве. При этом он напомнил, что неоднократно говорил белорусам, что им посчастливилось построить независимое государство. По словам белорусского лидера, он больше всех заинтересован в сохранении этой независимости.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал подробности переговоров с Путиным. Они прошли в Москве в четверг, 22 апреля, и продолжались более четырёх часов. Лидеры двух стран сосредоточились на вопросах экономического взаимодействия.