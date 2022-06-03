Лукашенко: инициаторы антироссийских санкций уже «прострелили себе голову»

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Инициаторы санкций против России и Белоруссии из Евросоюза уже «прострелили себе голову», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что в первую очередь санкционные ограничения вредят тем странам, которые их вводят. В связи с этим Лукашенко посоветовал европейским лидерам «думать», прежде чем вводить какие-то санкции, пишет Sputnik.

Никто там экономикой не занимается, никто не думает. Возьмите, к примеру (я не беру уже Польшу, хотя можно), Литва, Латвия. Ну, они же не только себе в ногу стреляют, они уже прострелили себе голову. Ты же думай, прежде чем ввести какие-то санкции, — заявил Лукашенко.

Ранее Евросовет утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии. Новые ограничения коснулись импорта сырья, российских банков и СМИ. Таким образом, шестой пакет ограничений предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение 6–8 месяцев. Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от SWIFT, а телеканалам «Россия 24», «Россия РТР» и «РТР Планета» запретят вещание в Европе.

Шестой пакет санкций накануне был утверждён послами ЕС. Тогда же стало известно, что он предусматривает введение частично отложенного нефтяного эмбарго и запрет на поставки российской нефти морским путем.