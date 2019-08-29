Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с помощником президента Соединённых Штатов Джоном Болтоном заявил, что после ухудшения белорусско-американских отношений постоянно предлагал «закрыть эту нехорошую страницу» и начать всё сначала.
Он отметил, что визит политика из Вашингтона оказывает положительное влияние для его страны, передаёт
Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси, — подчеркнул Лукашенко.
Как писал News.ru, на встрече, проходящей в Минске, Болтон и Лукашенко обсуждают вопросы региональной безопасности. Американский политик заявлял, что с нетерпением ждёт «укрепления дипломатических и экономических связей».