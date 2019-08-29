Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Государственная комиссия для изучения событий во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева создана в Киргизии. Ей поручено за месяц подготовить заключение для Верховного совета страны.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передаёт ТАСС. Распоряжение, как заявили в правительстве, появилось «в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019...