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Лукашенко хочет быть посредником в отношениях Макрона с мусульманами

14:54, 02 ноября 2020 31
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что имеет добрые отношения с мусульманами и готов стать посредником в отношениях верующих людей и французского лидера Эммануэля Макрона.

Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения, — сказал политик.

По его словам, мусульмане никогда «не создавали проблем» белорусским властям и почти все голосовали лично за Лукашенко и действующих властей, передаёт БелТА. 

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. 

В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, в том числе со стороны президента Турции, писал NEWS.ru.

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