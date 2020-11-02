Лукашенко хочет быть посредником в отношениях Макрона с мусульманами

https://static.news.ru/photo/60049836-1d04-11eb-a909-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что имеет добрые отношения с мусульманами и готов стать посредником в отношениях верующих людей и французского лидера Эммануэля Макрона.

Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения, — сказал политик.

По его словам, мусульмане никогда «не создавали проблем» белорусским властям и почти все голосовали лично за Лукашенко и действующих властей, передаёт БелТА.

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.

В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, в том числе со стороны президента Турции, писал NEWS.ru.