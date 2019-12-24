Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов стать посредником в организации выборов на Донбассе, чтобы стабилизировать ситуацию на востоке Украины.
Не люблю слово миротворцы, лучше — посредники. Мы готовы ввязаться в эту драку, чтобы стабилизировать там ситуацию и чтобы не гибли наши люди, — отметил политик в интервью «Эху Москвы».
Белорусский лидер подчеркнул, что уже предлагал бывшему президенту Украины Петру Порошенко провести выборы. Он считает, что если будет контроль на границе с Донбассом, то можно было бы решить конфликт с помощью голосования.
Лукашенко также считает, что Минск выступает форпостом для России. Президент Белоруссии готов встать на защиту союзника в случае войны, сообщал NEWS.ru.
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