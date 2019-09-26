https://static.news.ru/photo/8eae903c-e04d-11e9-b797-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным произвести обмен гражданина Украины Павла Шаройко, осужденного Минском за шпионаж, на арестованного силовиками соседней страны по аналогичному обвинению белоруса Юрия Палитики. Об этом глава республики сообщил нам встрече с украинскими СМИ.

Как пишет БелТА , с бывшим президентом Украины Петром Порошенко Минск уже договаривался об обмене заключёнными, однако Киев их не исполнил.

Как писал News.ru, ранее Лукашенко заявил, что Украина должна быть единой и неделимой. Он признался, что для него «это свято».

До этого высказал мнение, согласно которому конфликт в Донбассе необходимо решать не с помощью формул, предложенных европейцами, а силами трёх славянских народов — русского, украинского и белорусского.