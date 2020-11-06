Лукашенко «гарантировал» белорусам новые выборы

https://static.news.ru/photo/add6efa8-2044-11eb-9baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со строителями метрополитена заявил, что гарантирует проведение новых выборов главы государства, когда люди «примут решение».

Некоторые [государства] от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение, — сказал он.

Политик отметил, что недавно этим вопросом «озаботились» в Германии.

Вы сначала у себя разберитесь, в Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести повторные выборы? — сказал он.

По его словам, гражданам следует «думать своей головой», когда они что-то говорят, а также приводить аргументы для своих высказываний, передаёт БелТА.

Накануне бундестаг (парламент Германии) принял резолюцию, в которой постулируются непризнание итогов августовских выборов в Белоруссии и отказ в легитимности белорусскому президенту Александру Лукашенко.

6 ноября власти Европейского союза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жёсткими разгонами и задержаниями.