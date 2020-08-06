Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

https://static.news.ru/photo/aa82985e-d817-11ea-bcd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Первый президент России Борис Ельцин пожалел, что выбрал преемником Владимира Путина. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко утверждает, что Ельцин надеялся на то, что Владимир Путин будет бегать к нему советоваться по любому вопросу.

Борис Николаевич сокрушался и жалел — так я у него часто бывал. Это было очень часто, я его пытался успокоить. Но надо понимать, что Ельцин был такой властолюбивый человек, но и Путин не подарок...Ельцин рассчитывал, что Путин будет все время бегать к нему и советоваться по тому или иному вопросу, но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина, — утверждает президент Белоруссии в интервью на YouTube-канале Гордона.

При этом, по словам Лукашенко, после того, как Ельцин покинул пост главы государства, между ним и Путиным «прошла трещина» из-за решения Путина отказаться от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

Журналист побеседовал с Лукашенко в преддверии выборов главы государства. Они намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют нынешний лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко назвал нелюбимую черту у президента России Владимира Путина.