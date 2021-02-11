Лукашенко рассказал, чем для России обернётся потеря Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0bc23e2c-6c55-11eb-a9dc-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Потеря Белоруссии для России несёт смертельную опасность. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что республика продолжит укреплять свой силовой блок соразмерно новым угрозам и вызовам.

Лукашенко подчеркнул, что военная доктрина Минска носит исключительно оборонительный характер и страна сможет защитить себя гораздо меньшими ресурсами.

Подтверждаю это ещё и с помощью нашей России, потому что потерять Беларусь для РФ смертельно опасно, — цитирует ТАСС президента, выступившего на Всебелорусском народном собрании.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия в последние месяцы столкнулась с испытаниями, сравнимыми с теми, которые предопределили распад СССР. Он заявил, что республика подверглась жесточайшей атаке извне, опираясь на «определённые внутренние силы». По словам президента, была предпринята даже не попытка так называемой цветной революции, а мятеж по принципу «блицкриг». Лукашенко высказал уверенность, что противники властей Белоруссии хотят выхода страны из Союзного государства с Россией и из Договора о коллективной безопасности.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru.