Лукашенко: цена за российский газ могла быть более справедливой

https://static.news.ru/photo/d66f9e5e-5331-11eb-8bba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена за российский газ для Белоруссии могла бы быть более справедливой. Такое мнение в разговоре с журналисткой Наилёй Аскер-заде выразил президент республики Александр Лукашенко. При этом политик подчеркнул, что не собирается инициировать разговор на эту тему с российским лидером Владимиром Путиным.

В конце 2020-го Алексей Миллер, глава «Газпрома», и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали договор о формировании цен на поставки топлива в страну на текущий год. В обнародованном сообщении стоимость не указывалась. Однако в белорусском ведомстве заметили, что цена находится практически на уровне 2020 года. Соответственно, газ стоил $127 за тысячу кубометров. Белоруссия настаивала на снижении стоимости.

В 2021 году газ будет стоить для республики $128,5 за тысячу кубов.

Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так. Я не обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и не намерен инициировать этот диалог. Если вы так решили, пусть будет так, — заявил президент республики в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, когда люди видят, что при строительстве Союзного государства «мы телепаемся на одном месте 30 лет», тогда они задают резонный вопрос, почему так происходит.