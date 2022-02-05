Лукашенко был обижен на РФ из-за случая с 33 задержанными россиянами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв Live», что был очень обижен на Россию в 2020 году, когда стало известно о задержании на территории республики 33 россиян. Он признался, что тогда поверил в то, что группа граждан РФ прибыла в страну для дестабилизации ситуации.

Белорусский лидер сказал, что сразу же связался с президентом России Владимиром Путиным и звонил ему «не один раз». Комментируя ту ситуацию, Лукашенко отметил, что это была «мелочь» и «пылинка» в отношениях между двумя странами. Из-за этого Россия и Белоруссия точно никогда бы не стали «драться».

Но чтобы вы знали, когда мы задерживали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным такой жёсткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там «крот» какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: «Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут». Это уже через неделю или несколько дней выяснилось, — сказал он.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Белорусские власти посчитали, что граждане РФ прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что они ехали через республику транзитом в третью страну.

В Киеве заявили, что 28 человек из 33 принимали участие в вооружённом конфликте в Донбассе, и потребовали их выдачи. Российская сторона посчитала задержание своих граждан как не соответствующее союзническим отношениям Москвы и Минска.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один, у которого были российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.

Позднее появилась информация о том, что на родине россиян не будут преследовать в уголовном или процессуальном порядке.

Впоследствии выяснилось, что представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию россиян, оказавшихся под Минском, раскрыл детали её провала. По его словам, российских наёмников пытались выманить, задержать и предъявить обвинения в преступлениях. Операцию придумали в Главном управлении разведки Минобороны, а поддержали на самом высоком уровне в стране.