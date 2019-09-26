https://static.news.ru/photo/5f2ddbd4-e114-11e9-9791-fa163e074e61_660.jpg Президент РБ Александр Лукашенко (в центре) Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил активизировать продажу белорусских косметических средств. Политик пообещал никогда не использовать продукцию зарубежных брендов.

Заявление белорусский лидер сделал во время посещения косметического предприятия «Витекс». Лукашенко доложили о развитии производства и продемонстрировали продукцию компании.

Президент попросил подарить каждой из присутствующих на мероприятии женщин образцы косметики, заявив, что оплатит сувениры из собственных средств, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что французская певица Изабель Жеффруа, известная как ZAZ, призвала россиянок отказаться от косметики. Этот поступок поможет в деле защиты природы.