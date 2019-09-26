Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил активизировать продажу белорусских косметических средств. Политик пообещал никогда не использовать продукцию зарубежных брендов.
Заявление белорусский лидер сделал во время посещения косметического предприятия «Витекс». Лукашенко доложили о развитии производства и продемонстрировали продукцию компании.
Президент попросил подарить каждой из присутствующих на мероприятии женщин образцы косметики, заявив, что оплатит сувениры из собственных средств, передаёт
Ранее News.ru писал, что французская певица Изабель Жеффруа, известная как ZAZ, призвала россиянок отказаться от косметики. Этот поступок поможет в деле защиты природы.