Лукашенко призвал заставить работать «всех тунеядцев болтающихся»

https://static.news.ru/photo/30bc446e-388b-11eb-89f7-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Трудоустроить всех безработных потребовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил в ходе совещания о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза на 2021-й.

Своё поручение Лукашенко адресовал прежде всего председателям облисполкомов и Минскому горисполкому.

С органами милиции подключите кого вы считаете нужным, немедленно поставить на учёт всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать! — цитирует его «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко добавил, что должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать. По словам президента, неработающий, шатающийся человек — это не только протестующий на улице, это будущий преступник.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В стране до сих пор продолжаются акции протеста, участники которых требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, постпред республики в ООН Юрий Амбразевич заявил на заседании совета Всемирной организации по правам человека, что Литва, Польша и Украина хотят извлечь выгоду из политической нестабильности в Белоруссии, сманивая рабочую силу.

Он пояснил, что указанные страны, прикрываясь заботой о простых гражданах Белоруссии, заманивают их к себе на работу: Литва и Украина — программистов, Польша — медиков.