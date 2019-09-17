https://static.news.ru/photo/1a88a174-d955-11e9-be9c-fa163e074e61_660.jpg Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конфликте на востоке Украины, отметил, что Соединённые Штаты могут поспособствовать примирению двух враждующих сторон.

Я абсолютно убеждён, что без США урегулировать этот конфликт не получится, — сказал политик.

Данное заявление было сделано на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который находится с визитом в Белоруссии до 18 сентября, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко отказался «постоянно ползать на коленях» перед Россией. Он заявил, что Минск и Москва вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый манёвр в нефтяной сфере.