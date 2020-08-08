Лукашенко: Белоруссия всегда будет готова на тесные отношения с РФ

https://static.news.ru/photo/f52e2bfa-da1c-11ea-86b2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белоруссия всегда будет готова на тесные отношения с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он также отметил, что российские и украинские прокуроры пока не приехали в Белоруссию по делу о задержанных россиянах.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик прокомментировал задержание боевиков. По его словам, все они были членами ЧВК Вагнера.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко мог отправить россиян, задержанных на территории республики, на родину, а не устраивать саморекламу. С таким заявлением выступил научный сотрудник исследовательского центра «Европа — Евразия» (CREE) при французском Национальном институте восточных языков и цивилизаций INALCO Давид Тертри.