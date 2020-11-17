Лукашенко: Белоруссия стала ареной противостояния чужих интересов

https://static.news.ru/photo/96813468-28bd-11eb-b841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Белоруссия в последние месяцы стала местом противостояния чужих интересов и объектом неприкрытой агрессии. Об этом заявил президент страны Алесандр Лукашенко.

После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. <...> Я предупреждал, что мы можем превратиться в театр военных действий, начнётся не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет, — цитирует его агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что даже в таких условиях Белоруссия нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнёрами.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Объявление итогов голосования спровоцировало масштабные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Протестующие считают, что Лукашенко победил в результате фальсификаций и нарушений. Они требуют его отставки и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко отметил «ощутимую» помощь Белоруссии со стороны РФ и Китая в условиях беспрецедентного внешнего давления. По его словам, Минск в очередной раз убедился в том, что друзья познаются в беде.