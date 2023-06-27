Лукашенко: Белоруссия погибнет в случае краха России

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Если Россия рухнет, то все мы погибнем под ее обломками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка. Глава республики обратил внимание на новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран — членов Альянса, в том числе в непосредственной близости от границ России и Белоруссии. По мнению белорусского лидера, ситуацию в регионе пытаются в очередной раз «взорвать и дезориентировать».

Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем, — сказал Лукашенко.

Президент призвал не делать из него героя в ситуации вокруг попытки мятежа в России. Также он заявил, что героями не стоит делать и российского лидера Владимира Путина, и связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина. Он признал, что ситуация не была проконтролирована вовремя, а потому победившей стороны здесь нет.

Накануне Путин выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что попытка мятежа в стране в любом случае была бы подавлена. По словам главы государства, произошедшее играло на руку врагам России, которые хотели бы, чтобы «солдаты стреляли друг в друга».

В ходе обращения Путин поблагодарил сотрудников силовых структур за их действия в ходе конфликта, Лукашенко — за содействие в переговорах, российский народ — за стойкость.