Лукашенко: Белоруссия не станет провинцией Польши или Литвы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит сделать республику «провинцией» Польши или Литвы.

Таким образом Лукашенко прокомментировал соглашение об усиленном военном сотрудничестве Польши с США, благодаря которому в Познани на стационарной основе уже в ноябре начнёт базироваться командование пятого корпуса армии Соединённых Штатов, которое сможет создать условия для переброски крупных частей американской армии.

Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он добавил, что многие в Белоруссии не понимают всей сложности этой ситуации. И привёл в пример протестующих.

Конфронтация между странами произошла на фоне санкций Евросоюза, введённых против официальных лиц Белоруссии. Причиной этому послужило мнение о фальсификации президентских выборов, на которых победил Лукашенко, однако большинство государств не признаёт его легитимность.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Лукашенко прокомментировал выборы главы государства в Соединённых Штатах. По его словам, там творится «издевательство над демократией».