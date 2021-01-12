Лукашенко: Белоруссия готова «хоть завтра» принять ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/0e4d6836-54f1-11eb-b01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия готова организовать чемпионат мира по хоккею в 2021 году «хоть завтра», заявил президент республики Александр Лукашенко. Оппозиция в стране хочет добиться отмены матчей ЧМ. Планируется, что соревнования пройдут с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.

Также недовольные согласны на бойкот турнира. По данным Федерации хоккея РБ, официальных уведомлений от IIHF по поводу переноса места проведения ЧМ не поступало. По предварительным данным, соответствующее решение будет принято до конца января.

Не успели они (переговоры с главой IIHF Рене Фазелем. — NEWS.ru) закончиться, как наши беглые [оппозиционеры] обрушились на лучших наших друзей — не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху: мы готовы к проведению любых международных — в том числе культурных — спортивных состязаний, — цитирует политика портал БелТА.

Лидер отметил, что с Фазелем они сошлись во мнении — Белоруссия является красивой, гостеприимной и безопасной страной. Руководитель государства добавил, что готов вести диалог с оппозицией, в том числе об изменениях в Конституции. При этом он заявил, что не собирается ни перед кем становиться на колени.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года проходят акции протеста против результатов президентских выборов. По официальным данным, с большим отрывом выиграл возглавляющий республику с 1994 года Александр Лукашенко. Участники протестов убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко назвал санкции западных стран в отношении ряда предприятий республики бандитскими и распорядился подготовить симметричный ответ. По данным СМИ, соответствующее указание политик дал, принимая в Минске доклад вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика.