Лукашенко: Белоруссия была готова к войне на границе с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьёв Live» заявил, что Минск был готов к войне на границей с Польшей из-за возможных действий НАТО. Он рассказал, что не исключал такой возможности. Ситуация на польско-белорусской границе обострилась осенью 2021 года.

Больше, чем готовы…Я не исключал умозрительно такой возможности, что могут дёрнуться, — признался Лукашенко.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. В свою очередь, пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

Ранее пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Анна Михальская рассказала, что Польша построит забор высотой 5,5 метра на границе с Белоруссией, его общая длина составит 186 километров. Работы будут одновременно вестись на четырёх участках.

Также Польша предупредила Белоруссию о возможности полного закрытия границы.