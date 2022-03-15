Лукашенко: Белоруссия будет получать энергоресурсы РФ по российским ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет получать российские энергоресурсы по тем же ценам, как и в РФ. По его словам, которые приводит БелТА, соответствующие договорённости были достигнуты накануне на правительственном уровне в развитие переговоров глав государств. Лукашенко заявил, что продукция Белоруссии и далее будет востребована на российском рынке.

[Энергоресурсы] мы будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации, — то, что мы всегда требовали от России, — сказал глава государства.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил, что Россия и Белоруссия намерены отказаться от доллара во взаиморасчётах за энергоресурсы. По его словам, все сделки будут осуществляться в российских рублях. Также была достигнута договорённость по реструктуризации и рассрочке российских государственных кредитов Белоруссии и о переводе расчётов с иностранной валюты в российский рубль. Кроме того, Россия вводит режим наибольшего благоприятствования для белорусских предприятий.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что американская валюта теряет статус универсальной из-за санкций против России. По его мнению, из-за них сокращается участие доллара в глобальном рынке.