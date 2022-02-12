Лукашенко анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Как заявил глава государства на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, встреча будет касаться вывода российских войск из Белоруссии по окончании совместных учений, передаёт корреспондент БелТА.

Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооружённые силы Российской Федерации. Это наше дело, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск не причастен к обострению отношений с Киевом и проводит «ясную, понятную политику для украинского народа». Он также считает, что Украина никогда не станет вступать в военный конфликт с его страной, поскольку «там некому будет против нас воевать». Если война начнётся, то она продлится три-четыре дня. По мнению белорусского лидера, страны Запада понимают, что война с силами ОДКБ, «прежде всего с Россией», бесперспективна.

Лидер государства отметил, что если против Белоруссии будет совершена агрессия, на её территорию прибудут сотни тысяч российских военных. Он добавил, что в случае нападения на Россию Белоруссия будет действовать в рамках союзных договорённостей.