Лукашенко анонсировал серьезные переговоры с Путиным Лукашенко заявил, что 25 июня проведет с Путиным переговоры по серьезной проблематике

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Президент России Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 июня встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает БелТА. Белорусский лидер заявил, что предстоящие переговоры будут серьезными.

Завтра мы с Владимиром Владимировичем, как обычно, проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике, — сказал он.

Лукaшенко находится с рабочим визитом в России. Главы государcтв сначала неформально общались в подмосковном Зaвидово, а во второй половине дня 24 июня президент Белоруссии прибыл в Санкт-Петербург, где прошла встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Ранее белорусский глава выступил с заявлением, что Россию и Белоруссию продолжат душить санкциями, чтобы Москва не смогла обходить рестрикции через Минск. Кроме того, президент страны призвал усилить деятельность некоторых направлений Комитета государственной безопасности (КГБ), чтобы действовать в рамках гибридной войны в мире. Лукашенко также заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии из Евросоюза уже «прострелили себе голову». Он отметил, что в первую очередь санкционные ограничения вредят тем странам, которые их вводят. В связи с этим Лукашенко посоветовал европейским лидерам думать, прежде чем вводить какие-то санкции.