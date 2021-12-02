Лукашенко анонсировал российско-белорусские военные учения у границ Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что белорусские и российские военные в ближайшее время проведут учения на границе республики с Украиной. По его словам, они пройдут в два этапа.

Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что первый этап учений пройдёт зимой. По мнению белорусского лидера, для проведения манёвров всё готово.

Ранее Лукашенко заявил, что не исключено проведение досрочных президентских выборов после принятия обновленной конституции республики. При этом, отвечая на вопрос о собственном участии в выборах, он пожал плечами. Белорусский лидер добавил, что пока не собирается уходить из большой политики.

Также Лукашенко прокомментировал идею возможного объединения России и Белоруссии. По словам главы республики, у такой интеграции нет пределов. Более того, белорусский лидер высказался о возможности создания единой валюты. Он отметил, что пока оба государства к этому ещё не подошли. Вопрос о единой валюте не следует поднимать, к этому нужно прийти постепенно.