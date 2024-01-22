Лукашенко анонсировал переговоры «один на один» с Путиным Лукашенко: переговоры с Путиным пройдут перед заседанием Высшего госсовета СГ

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства (СГ), передает ТАСС. Он добавил, что встреча пройдет в формате «один на один».

Накануне [заседания ВГС] мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры в так называемом один на один формате, а не в узком составе, — заявил Лукашенко.

В ходе встречи в Минске с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым Лукашенко отметил, что переговоры коснутся принципиальных вопросов текущей повестки. Он добавил, что в случае наличия каких-либо дополнений к заявленным темам соответствующие предложения будут внесены на заседании Высшего госсовета.

Ранее Лукашенко заявил: как только Россия разместила на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие, «ошалевшие соседи опустили крылья». Он выразил надежду, что новому поколению политиков не придется думать о применении такого вооружения. Белорусский лидер особо отметил сотрудничество с РФ в области безопасности. Лукашенко рассказал, что Минск ранее получал от Москвы ракетные комплексы «Искандер», а теперь развивает собственный военно-промышленный сектор.