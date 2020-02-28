https://static.news.ru/photo/ef7220f6-5a18-11ea-bca2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Пенсионную систему в Белоруссии необходимо переформатировать. В своём нынешнем виде она себя изжила, заявил президент Александр Лукашенко.

Заняться этим власти страны должны вскоре после выборов главы государства, которые, как предполагается, состоятся в конце лета.

Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно, — цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что решить этот вопрос Минску будет несложно, так как власти изучают опыт других стран, в том числе и России. По его словам, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пенсионная система в Белоруссии уже находится на стадии реформирования. С 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. В конечном итоге женщины будут выходить на пенсию в 58 лет вместо прежних 55, а мужчины — в 63 года вместо 60.

В комплексе с анонсированным переформатированием в Республике будет создана «справедливая и хорошая система», пообещал Лукашенко.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиянам могут дать возможность получать пенсию на пять лет раньше установленного возраста, если их накопления хранились в негосударственных пенсионных фондах. Законопроект, где заложено новое правило, готовят ко второму чтению в Государственной думе.