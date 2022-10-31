Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, заявив об этом в разговоре с премьер-министром Романом Головченко. По его словам, которые приводит БелТА, в рамках этой встречи президенты подведут итоги 2022 года и спланируют задачи на предстоящий год.

Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год, — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC заявил, что Минск участвует в военной операции России, всячески поддерживая ее. Президент республики подчеркнул, что страна контролирует, чтобы ее границы с Польшей и Литвой не были нарушены, а также чтобы эти государства не нанесли удар «в спину российским войскам».

Белорусский лидер добавил, что так было изначально. Кроме того, Лукашенко указал на то, что сейчас республика «лечит и кормит» россиян и украинцев, а также предоставляет убежище беженцам с Украины, которых в сутки прибывает по 400–500 человек, однако не намерена полноценно втягиваться в конфликт.