Лукашенко анонсировал доказательства фальсификации отравления Навального

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обладает доказательствами того, что Запад сфальсифицировал информацию об отравлении Алексея Навального. На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которая проходит в Минске 3 сентября, президент сообщил, что его разведка перехватила переговоры между Варшавой и Берлином.

Я вам должен сказать, что вчера или позавчера, до выступления Меркель наша радиоэлектронная военная разведка перехватили разговор. Поскольку там (на западных рубежах Белоруссии. — NEWS.ru) развернуты части, мы, конечно, ведём и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который — я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ — отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Накануне вечером правительство Германии заявило, что на Навального была совершена атака с помощью боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные токсикологи, проводившие анализы по запросу берлинской клиники, где находится россиянин. При этом изначально обследовавшие политика омские врачи следов ядов в его организме не нашли.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала эту информацию «ошеломляющей», она считает, что это была попытка убийства, и что российского оппозиционера пытались «заставить замолчать». Также она призвала российское правительство к ответу. Москва считает заявления ФРГ голословными.

Как писал NEWS.ru, переговоры между первыми лицами Москвы и Минска активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. С 9 августа на улицы выходят люди, не согласные с итогами выборов президента. Они требуют отставки Лукашенко и новых выборов. YouTube-канал «Навальный Live» активно освещает ситуацию в Белоруссии, берёт интервью у лидеров оппозиции и ведёт прямые эфиры с акций протеста.