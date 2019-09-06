https://static.news.ru/photo/a04aabd8-d237-11e9-ba1f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Луценко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

От сделки со следствием он отказался, — сообщил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он добавил, что Украина не имеет права передать Цемаха Нидерландам из-за положения конституции, но там его могут судить заочно.

Владимира Цемаха, воевавшего на стороне ДНР в донбасском конфликте, похитила Служба безопасности Украины летом 2019 года в Донецкой области. Киев считает его причастным к крушению Boeing, выполнявшего рейс MH17. 7 сентября Цемах стал одним из участников обмена задержанными лицами между Украиной и Россией.

Как писал News.ru, обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.