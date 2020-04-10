Лидеры стран ЕАЭС обсудят борьбу с коронавирусом

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Временный запрет на въезд и выезд иностранных граждан и лиц без гражданства введён в Таджикистане. Цель ограничения — не допустить проникновения в республику коронавируса.

Запрет не распространяется на иностранных дипломатов, представителей международных организаций, а также членов их семей, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Таджикистана. Ранее NEWS.ru писал, что в республике не зарегистрировано ни...