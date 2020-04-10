Лидеры стран ЕАЭС обсудят борьбу с коронавирусом

Борьба с пандемией коронавируса станет главной темой встречи лидеров Высшего Евразийского экономического совета — объединения постсоветских стран, включающего Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.
Совещание глав государств пройдёт в онлайн-формате в ближайшие дни, передаёт ТАСС.
Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом 10 апреля превысило 1,6 миллиона человек. Погибли более 100 тысяч заражённых по всему миру. Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 миллиардам.
Белоруссия — единственный член ЕАЭС, отказавшийся вводить противоэпидемические ограничения.
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