Лидеры СНГ утвердили программу по борьбе с терроризмом до 2025 года Лидеры СНГ утвердили программу сотрудничества по борьбе с терроризмом до 2025 года

Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

Участники заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств

Лидеры стран СНГ на саммите в Астане утвердили программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы, сообщил на пресс-конференции вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. По его словам, которые приводит РИА Новости, вопросам взаимодействия в области безопасности на саммите было уделено особое внимание.

Главы государств утвердили программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы, — сказал Тлеуберди.

Ранее президент России Владимир Путин призвал в полной мере использовать потенциал взаимодействия между СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом. По словам российского лидера, СНГ и ШОС также могли бы более тесно работать над совместным решением задач по развитию транспортной взаимосвязанности и межрегиональной торговли, в контактах в области культуры, туризма, науки, здравоохранения и гуманитарного сотрудничества.

До этого он также отметил, что Россия вместе с другими азиатскими государствами делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах международного права и Устава ООН.