Лидер протестов в Армении выступил с важным требованием Участники протестов в Армении потребовали встречи с главой МВД Казаряном

Лидер армянского движения «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян на митинге у здания МВД страны потребовал встречи с министром внутренних дел Армении Ваге Казаряном, сообщило издание «Sputnik Армения». Галстанян вместе со сторонниками проводят около министерства акцию протеста.

Я обращаюсь к Ваге Казаряну, чтобы поговорить по-человечески, надеюсь, по-мужски, — заявил лидер движения «Тавуш во имя родины».

Представители МВД сообщили участникам акции, что у министра запланированы встречи и выйти к оппозиционерам он не сможет.

Утром 27 мая в разных городах Армении вспыхнули протесты. Их возглавил предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви и лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян. Он и его сторонники потребовали отставки главы правительства Никола Пашиняна. Оппозиция предложила кандидатуру архиепископа на этот пост.

Председатель «Международного центра человеческого развития» и экс-советник президента Армении по особым поручениям Теван Погосян сообщил NEWS.ru, что армянское правительство показало, что не хочет идти на переговоры с лидерами протестов против премьер-министра Никола Пашиняна. По его мнению, об этом свидетельствует реакция правоохранительных органов республики на митинги.