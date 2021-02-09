Лидер оппозиции Белоруссии Колесникова в СИЗО изменилась до неузнаваемости

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова уже пять месяцев находится в СИЗО. Её сестра Татьяна Хомич рассказала, как активистка переносит заключение.

Женщина отметила, что Мария чувствует себя нормально и настроена оптимистично несмотря на то, что страдает от соседок-курильщиц. Кроме того, в камере она даже умудряется заниматься спортом и делать пробежку. Сейчас разрешили передавать ей литературу, и она углубилась в чтение.

По словам Татьяны Хомич, внешний облик Колесниковой сильно изменился. От природы активистка — брюнетка. Из-за того, что в СИЗО нет возможности покрасить волосы, она вернулась к своему естественному цвету. Причёска осталась та же — под мальчика. Родным удалось передать ей машинку для стрижки.

Также отмечается, что на встречу с адвокатами Марию до сих пор приводят в камеру для особо опасных преступников либо приговорённых к смерти. Это глухое помещение, где она отделена от адвоката стенкой с маленьким застеклённым окошком, пишет DW.

Колесникова была задержана в начале сентября. Согласно заявлению властей, двое соратников вытолкнули её из машины, когда «прорывались» через границу на Украину. По словам самой Колесниковой, её хотели заставить покинуть страну, но она порвала свой паспорт. 16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в попытке захвата власти. Ей грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Колесникова останется в СИЗО до 8 марта. Такое решение приняло местное следствие, продлив арест оппозиционерке ещё на два месяца, писал NEWS.ru.