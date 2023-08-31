Лидер карабахских армян уйдет в отставку Лидер карабахских армян уйдет в отставку 1 сентября

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Лидер карабахских армян Араик Арутюнян заявил, что уходит в отставку. В опубликованном в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) обращении Арутюняна говорится, что заявление об отставке будет представлено 1 сентября. Он отметил, что принял это окончательное решение два дня назад, и добавил, что продолжит жить в Карабахе со своими родственниками.

Объясняя свое решение, Арутюнян сослался на нестабильную геополитическую ситуацию в мире, региональные события и прогнозируемое развитие этих событий, на явления, происходящие в Карабахе и вокруг него, а также на внутриполитическую и общественную атмосферу в Карабахе.

[Все это] прямо говорит о необходимости изменения подходов и шагов, проявления гибкости. Для достижения вышеперечисленного необходимо сменить главных действующих лиц, начиная с меня, — написал Арутюнян.

Ранее глава отдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что власти не допустят создания «серой зоны» на территории страны. По его словам, Армения подогнала несколько грузовых машин к пропускному пункту «Лачин». Он утверждает, что это было сделано с целью популизма и провокации.