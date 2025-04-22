Лидер еще одной страны посетит парад Победы в Москве Президент Абхазии Гунба приедет в Москву на парад Победы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бадра Гунба

Президент Абхазии Бадра Гунба приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, сообщил посол непризнанной республики Алхас Квициниа. По его словам, переданным РИА Новости, Гунба получил приглашение от российского лидера Владимира Путина.

Президент Абхазии получил приглашение от Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях, — рассказал Квициниа.

Ранее Генсек Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев сообщил, что на праздновании Дня Победы в Москве в 2025 году будут присутствовать главы всех нынешних стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). На данный момент участниками организации, помимо РФ, являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

В праздничных торжествах в российской столице также примут участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме того, на мероприятиях будет присутствовать президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев до этого заявил, что участие в параде Победы в Москве покажет, какие страны поддерживают Москву, а какие — против нее. По словам парламентария, с теми государствами, которые выступают против, российские власти будут «усиленно работать», чтобы они признали победу СССР во Второй мировой войне.