Лидер блока «Армения» предположил, что власти спровоцируют беспорядки

https://static.news.ru/photo/bc9db16c-d1be-11eb-919d-96000091f725_660.jpg Ваге Акопян Фото: arka.am

Власти Армении могут попытаться спровоцировать столкновения «от безысходности», но сторонники политического блока «Армения» не поддадутся на провокации. Об этом заявил один из его лидеров Ваге Акопян. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Акопяна, «Армения» одержит убедительную победу на парламентских выборах.

Победа блока «Армения» будет очень убедительной, — сказал политик.

Он также заявил, что попытки властей спровоцировать беспорядки не будут иметь успеха.

Политик добавил, что в ходе выборов был допущен ряд нарушений. В частности, они касаются голосования военнослужащих. Все подобные инциденты фиксируются и позднее «будут использованы», отметил он.

Парламентские выборы в Армении начались утром 20 июня. В списки избирателей включено свыше 2,5 млн человек. В выборах участвуют 21 партия и четыре блока. Фаворитами считаются партия исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блок «Армения», возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочаряном.

Ранее сообщалось, что явка избирателей к 11:00 составила 12,2%. Самыми активными оказались жители Сюникской области (15,74%). Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.