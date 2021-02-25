Лидер армянской оппозиции призвал возводить баррикады у парламента

https://static.news.ru/photo/83269a26-7772-11eb-8039-96000091f725_660.jpg Фото: hovikmusayelyan/wikipedia.org

Лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников строить баррикады и блокировать здание парламента Армении до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Мы никуда не уходим, остаёмся здесь, блокируем улицы баррикадами, чтобы депутаты пришли и отправили его (Пашиняна. — NEWS.ru) в отставку, — цитирует его РИА Новости.

По мнению политика, если оппозиция упустит этот момент, то это будет означать «потерю родины».

Координатор движения Ишхан Сагателян, в свою очередь, отметил, что в ближайшее время у здания парламента будут установлены палатки.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера.

Как писал NEWS.ru, Пашинян заявил, что вопрос о его отставке должен решаться только народом Армении. Он также заверил, что попытка переворота в стране не увенчается успехом, а военных призвал заниматься своим непосредственным делом — защитой республики.